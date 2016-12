Fátima Flórez sobre el confuso episodio con Yanina Latorre y Analía Franchín: "Se pisaron solas"

Ángel de Brito vivió una situación particular durante la última semana en Los Ángeles de la Mañana . Es que dos de sus panelistas criticaron en el corte a la invitada.





Yanina Latorre y Analía Franchín fueron al baño y se encerraron (cada una en un box). Entre pared y pared ambas hablaron mal de Fátima Flórez quien fue la gran invitada.





Oh sorpresa, Fátima estaba en el baño.En ese momento, Yanina y Analía no se percataron de la presencia de la humorista y comenzaron una charla en la que la imitadora era el tema principal y no por las mejores razones.





"Yo no había escuchado qué habían dicho. Y como la pasé tan bien les agradecí por cómo me habían tratado. Entonces ellas pensaron que era irónica porque pensaron que las había escuchado", señaló Fátima esta tarde en el programa de , señaló Fátima esta tarde en el programa de Mirtha Legrand





"Se pisaron solas. Pero bueno, ya está", cerró la humorista.