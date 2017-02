Famosa actriz será abuela por primera vez a los 69

Una de las estrellas de "Extinguidas", Mimí Pons , contó que será abuela por primera vez debido a que su hija Jimena está embarazada de tres meses.





La actriz contó por La Once Diez/Radio de la Ciudad que se enteró por teléfono al hablar con su hija, que iba a ser abuela.





"Esto no lo sabe nadie. Hace tres días que me llamó mi hija y me dijo 'ya te lo puedo decir' estoy embarazada de tres meses", contó Pons.





"Es divino, todavía no pude verla, hasta marzo no la veré (porque está de gira con la obra) fue como un impacto, lógico que estoy agradecida a Dios. Ya esto de ser abuela te pone 100 años más encima", agregó.





En cuanto al sexo del bebé en camino, Mimí señaló: "Mi hija me dijo que hay un 80 por ciento de probabilidades de que sea nena, yo quiero que sea un varón, amo a los varones. Estoy muy contenta".