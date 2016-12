Fabián Mazzei, sobre Andrea del Boca: "Yo no necesito hablar con ella y estaría bueno que ella aclare todo"

Hace unos días, en los tribunales de Comodoro Py, Fabián Mazzei se presentó a declarar como testigo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en los fondos que el Estado le otorgó a la productora de Andrea del Boca para realizar la novela Mamá corazón.

"Únicamente pongo las manos en el fuego por mi mujer, mi vieja... No hablé con Andrea ni con nadie sobre el tema. Lo que me pasó a mí no me gusta que le pase a nadie. Espero que se aclare todo en la Justicia porque hablar de esto también sería hacer lo que hicieron conmigo y con todo el elenco, decir cosas que no son ciertas", aseguró el actor en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Que se diga que cobré una suma de dinero que no fue es bastante feo, y menos en este tema ya que no era plata de una producción privada. Lo único que deseo es que arregle y se aclare por el bien de las personas que están involucradas", agregó. "Que se diga que cobré una suma de dinero que no fue es bastante feo, y menos en este tema ya que no era plata de una producción privada. Lo único que deseo es que arregle y se aclare por el bien de las personas que están involucradas", agregó.

Cuando se le preguntó si había hablado de este tema con Andrea, la pareja de Araceli González respondió: "Yo no necesito hablar con Andrea y estaría bueno que ella aclare. Yo aclaré lo mío y me parece más que suficiente. Los demás tienen que aclarar lo suyo me parece".

Por otro lado, Mazzei se prepara para debutar con la obra teatral "La Momia", la comedia protagonizada junto a Romina Gaetani, Mariano Torre, Adrián Navarro, Daniel Campomenosi y Alberto Fernández de Rosa.

"Este proyecto llega en un momento importante de mi vida. Es la primera vez que trabajo en una obra con tantos efectos, muy pendiente de la música hay que estar. No llega a ser una comedia musical porque no bailamos ni cantamos, pero tiene muchos efectos y es un gran desafío para uno como actor. Más allá que sea una comedia, tiene suspenso, misterio y algo de terror. Es una mezcla de todo y está bueno porque hay mucha adrenalina", destacó Mazzei.

¡Mirá la videoentrevista completa con Fabián Mazzei!