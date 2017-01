Fabián Gianola: "Con Graciela no pasó, no pasa, ni pasará nada"

Primiciasya.com se comunicó con Gianola quien habló de cómo comenzó la comedia en la temporada: "La verdad que nos está yendo muy bien. Los números son realmente muy buenos, no nos deja de ilusionar. Ayer metimos casi 200 personas en una sola función siendo el martes siempre un día complicado porque hay mucha gente que viene el fin de semana nada más. Lla verdad que estamos contentos".

Sobre la unión del grupo, señaló: "Estamos muy bien, contentos, con Christian, Siilvia, Graciela, Pablo... Siempre nos hacemos siempre un grupito de cuatro o cinco y nos juntamos a comer. Se arman cenas en las casa de uno o del otro. La verdad que tenemos muy buena onda".