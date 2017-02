Ex jugador de Boca imputado por abuso sexual agravado

La fiscal Rita Lucía le imputó al legislador Rubén López y al exjugador de Boca Luis Abramovich el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.





Ambos ya fueron notificados y se espera que sean llamados a declarar. El gobernador Alberto Weretilneck dijo que es un tema grave y negó que sea una cuestión política, como afirma López.





El hecho se conoció a través de "Río Negro". Una joven de 19 años denunció, el 7 de diciembre, en la Fiscalía de Cipoletti, a López y a Abramovich, y a una tercera persona, de abuso sexual en perjuicio de ella y de su prima tras la peña de Boca, que se realizó en noviembre pasado en el salón de eventos La Ponderosa. La chica amplió su declaración el 1 de este mes.





López, tras pedir licencia por 90 días en la Legislatura, y ser notificado de la denuncia en su contra nombró a Pablo Agabios como abogado defensor. Como primera medida, el profesional pidió la eximición de prisión para el también titular del Sindicato de la Fruta.





En tanto, Pablo Barrionuevo será el querellante. En una comunicación con "Río Negro" aseguró ayer que "hay muchas pruebas" para demostrar el "aberrante" hecho . Ratificó que le pedirá a la fiscal Rita Lucía que le tome declaración a la prima de la denunciante, a un tío que la vio con tres hombres en un boliche la misma noche en la que la joven relata que sucedieron los hechos y al psicólogo Claudio Marín, que la acompañó a realizar la denuncia a la Fiscalía. La joven aseguró que la prima también fue abusada, pero hasta ayer ella no había denunciado el hecho.





"Independientemente de quién es el imputado hay que cuidar a la víctima que es muy joven, la acusación es uno de los hechos más aberrantes que puede sufrir una persona", detalló Barrionuevo, que tomó el caso el lunes.





Ese día se reunió con la fiscal y aseguró que hubo "acuerdo" en la dirección que tomará la investigación. No quiso dar más detalles de la causa para "evitar que se contamine", pero aseguró que "vamos a pedir una serie de medidas. Hay muchas pruebas para demostrar el hecho".





Además adelantó que por el momento no pedirán la detención de ninguno de los dos imputados. Sin embargo no descartó que pueda solicitarla si lo cree conveniente.





Sobre la participación de un tercer hombre mencionado en la denuncia, pero que no fue imputado, dijo que "la investigación puede modificarse si se encuentran indicios". En este sentido la declaración de la prima de la denunciante, a quien ubicó en el lugar de hecho y como otra víctima del abuso sexual, será clave.





La Justicia también investigará los movimientos de los imputados en las horas previas y posteriores al hecho denunciado.





El nombre de Abramovich, conocido marcador lateral xeneize en los '80 y '90, fue mencionado por el propio López en radio Patagonia, de Patagones, al admitir que "esa noche fuimos con Abramovich a un boliche de Cipolletti. Estaban esas chicas que eran tres y no dos como dice la denuncia. Bailamos con ellas, tomamos un champagne y me quedé charlando con Abramovich. Luego lo dejé en el hotel y me fui a mi casa", relató. Negó el abuso y calificó la denuncia de operación política, aunque ayer Weretilneck dijo que es un tema "privado".





