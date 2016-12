Ex esposa de Johnny Depp se une a campaña en contra del maltrato doméstico

Una emocionada Amber Heard, actriz y ex esposa de Johnny Depp apareció en un video con un mensaje para la campaña #GirlGaze Project, en apoyo a otras mujeres que han sido víctimas de violencia.

Luego de seis meses de que la actriz acusó púbicamente al actor de violencia doméstica, decidió entregar su testimonio. Hoy se une a la campaña en contra del maltrato doméstico.

"Supongo que hay una gran cuota de vergüenza relacionada con la etiqueta de 'víctima'", confiesa la actriz de 30 años en el video. "Le sucede a muchas mujeres. Cuando la agresión ocurre en el hogar, a puertas cerradas y con alguien que amas, no es tan sencillo de lidiar", continúa.

Con una voz quebrada, la actriz les envió un mensaje a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. "Tengo una oportunidad única de recordarles a otras mujeres que las cosas no tienen por qué ser así. No tienes que estar sola. No estás sola", aseveró Heard.

Cabe recordar que, luego de 15 meses de matrimonio, Amber Heard solicitó el divorcio a Johnny Depp, ya que aseguró que dos días antes la había agredido físicamente. A partir de entonces ha habido una seguidilla de batallas legales y acusaciones entre ambos.

Embed