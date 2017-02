Evelyn von Brocke a su ex: "Yo tengo con quién festejar San Valentín"

Nosotros a la mañana", cuando mostró al aire un collage de imágenes que le hizo su hija, con fotos del conductor junto a su novia Macarena Rawson Paz. Uno de los personajes de este ambiente que celebrará el Día de los Enamorados junto a su pareja es Fabián Doman : así lo expresó en su programa "", cuando mostró al aire un collage de imágenes que le hizo su hija, con fotos del conductor junto a su novia Macarena Rawson Paz.

Evelyn von Brocke, exmujer del animador, que lo cruzó porque "el amor se celebra todos los días del año". Pero en el mismo momento, saltó, exmujer del animador, que lo cruzó porque "

En diálogo con este portal, la panelista amplió su testimonio sobre cómo vive este día de San Valentin y qué significa compartir programa con su expareja.









¿Celebrará este 14 de febrero? "Lo voy a festejar, tengo con quién, pero soy anti día de San Valentín porque creo que el amor son los 365 días del año. No solamente hoy, ir a un restaurant abarrotada no me gusta".

"No recuerdo si con Doman festejábamos el Día de los Enamorados, tengo amnesia selectiva".

Luego contó cómo es trabajar con un ex: "Mucho aprendizaje, mucha paciencia y crecimiento. Hay distintas facetas con tu ex, trabajar con un ex es un logro en una relación de una pareja divorciada, es mérito de los dos".





Para completar, describió cómo está ella hoy personalmente, con su novio Juan Viaggio: "Casi en convivencia, la faceta de novios nos queda muy cómodos a los dos".

