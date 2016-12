Eterno: 25 años sin Freddie Mercury

El 24 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de Freddie Mercury (1946-1991), cantante de "Queen".





El genial cantante británico falleció producto de una enfermedad terminal que lo consumió durante el último tiempo.





Falleció solo dos días después de comunicar oficialmente que padecía Sida, noticia que conmovió a sus fans.





Como compositor escribió muchos de los éxitos de "Queen" como "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love", "Innuendo" o "We Are the Champions".





Reviví uno de sus shows más recordados y emotivos en vivo en el estadio de Wembley, Inglaterra, ante una multitud.