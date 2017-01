¿Esther Goris volvió con Alberto Rodríguez Sáa? La palabra de la actriz

Hace unos días, Esther Goris y Alberto Rodríguez Sáa viajaron al exterior con la exclusiva firma Baires Fly, eligieron el servicio Premium. Por tal motivo, surgieron los rumores de que la actriz y el gobernador de San Luis estarían otra vez juntos.

Según informó el sitio ElPuntano.com, Rodríguez Sáa habría adquirido el paquete más costoso de la firma aérea para escaparse al exterior, y la información se completa con el pasaje que acompañó a Rodríguez Saá en el vuelo, Esther Goris.

Según el registro de la empresa Baires Fly, el vuelo privado fue con destino a Santiago de Chile con escala en la provincia de Mendoza. Tanto de ida como de vuelta el avión descendió en la tierra del buen vino.

El trayecto de la aeronave fue el siguiente: AEP (Buenos Aires) – LUQ (San Luis)/ LUQ – MDZ (Mendoza) / MDZ – SCL (Santiago de Chile) / SCL – MDZ / MDZ – LUQ/ LUQ – AEP.

Alberto Rodríguez Saá y la actriz estuvieron juntos por tres años y terminaron su relación oficialmente en junio de 2008, la propia Esther Goris contó en las revistas del corazón que la relación había culminado y que seguía "amando" al mandatario sanluiseño.

Casi diez años después vuelven a dar la nota y viajan juntos. Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Goris, quien negó haber vuelto con Rodríguez Sáa. "Voy a leer los diarios para informarme sobre mi vida, pero no volví con Alberto. Creo que ese sitio que tiró esa información es de la oposición, por lo cual no me verán como buena compañía para él (risas)", señaló la actriz.