Esteban Lamothe tras los rumores de romance con Siciliani: "Fue horrible que..."

El actor, Esteban Lamothe , habló una vez pasados los rumores de romance con Griselda Siciliani , tras su separación y confesó que "me sentí mal porque la gente en la calle me veía como el canchero por esa situación". "Es algo horrible, un tipo en ese lugar no es un canchero, es horrible, hay una separación en el medio", expresó.

En comunicación telefónica con La Once Diez, reveló que "cuando me pasó todo eso, lo que me pasó fue la tristeza de una separación de una pareja que quiero mucho y tiene una hija". A la vez que admitió que "también entendí que me asociaran a ella porque en la fantasía de la gente aparecía el deseo de que se diera la pareja de la ficción".

En este sentido, expuso que "yo no vi los programas de espectáculos, pero bueno, lo viví tranquilo, sin enojarme y entendí que cuando se protagoniza una novela pasan estas cosas". "Es que fue la primera vez que me tocó hablar de cosas que no fueran mi trabajo", explicó.