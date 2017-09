Esteban Lamothe, sobre las escena de sexo: "Te sentís muy miserable"

Celeste Cid y Esteban Lamothe tuvieron sexo en la historia de "Las estrellas", El Trece y las imágenes levantaron muchísimos comentarios dentro y fuera de las redes sociales.

Este jueves, durante una entrevista en un ciclo radial, el galán fue consultado sobre cómo encara ese tipo de escenas jugadas.

"Soy como Gerardo Romano en los '90". Y agregó: "Estoy re acostumbrado pero no son las escenas que más me gustan hacer, porque tratás de hacer que estás cogiendo y no lo estás haciendo", arrancó.

Y luego explicó: "Porque cuando te enojás en la ficción tratás de enojarte enserio, hacer lo más cercano a la realidad, acá no podés, acá es todo forzado".

Sobre cómo prepara ese tipo de escenas, Lamothe contó que "me agarro mucho del director, de los planos, de la técnica y apelo a la confianza que tengo con la compañera, con Celeste".

"Es difícil porque te sentís muy miserable están ahí en calzones todo el día, se le dedica mucho tiempo y muchos planos a esas escenas, siempre son muy cliperas, es incómodo", concluyó Esteban Lamothe.

Embed