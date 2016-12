"Este es el Show" podría desembarcar en Canal 9, en 2017

Entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el gerente de programación de Canal 9, Diego Toni, se mostró interesado en incorporar "Este es el Show" a la grilla de la emisora.

"Estuvimos negociando con Ideas cuando Este es el show se había bajado del Trece, pero después subió. No tratamos de robar figuras: en su momento nos hicieron saber que se había bajado y por eso entramos a negociar; si no, jamás lo hubiéramos hecho".

Y continuó: "Hoy por hoy está al aire, pero claramente es un programa que me gusta, y José [María Listorti] es amigo y es un conductor que me gusta. Si el día de mañana Canal 13 realmente desiste, cosa que no creo que haga, obviamente que los vamos a escuchar, nos vamos a sentar y obviamente es un producto que nos puede llegar a interesar".

Luego, señaló que el programa "tuvo un final anunciado treinta veces, y siempre volvió". Pero aclaró: "Si El Trece llegara a desistir, tiene lugar. Y El diario de Mariana, también".

Además de todo lo expuesto, a Toni también le interesa que Rodrigo Lussich forme parte del staff de su emisora: "Está todo avanzado de palabra, el conductor será Rodrigo y entiendo que lo va a acompañar alguien más, pero no sé todavía quién. Va a tener ocho panelistas y va a ser un magazine, no un programa únicamente de espectáculos".

Veremos qué sucede.