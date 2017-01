Este es el gesto que Melania hizo a espaldas de Donald Trump y que explotó en las redes sociales

No llevan ni siquiera una semana como primera pareja de Estados Unidos y ya Melania y Donald Trump han protagonizado un sinfín de memes, gifs y burlas... Guardando las distancias con las acostumbradas polémicas que el recién asumido primer mandatario norteamericano genera cada vez que da alguna declaración.

El último suceso viral se acomoda en la fría y lejana relación que los Trump tienen como pareja, muy distinta a la calurosa y amorosa dinámica que los Obama le demostraron al mundo entero por más de ocho años.

En el video se ve cómo los esposos conversan y cuando Donald voltea, Melania le hace un gesto de seriedad y desagrado que da mucho qué pensar.

Apenas el video comenzó a rodar por las redes sociales, muchas fueron las hipótesis, casi todas apuntando a que los Trump no se la llevan nada bien y que la ex modelo convertida en primera dama ha demostrado en varias oportunidades que no tiene una relación demasiado fluida con su esposo.

Mirá el video y sacá tus propias conclusiones... Acá va!

(Eonline)