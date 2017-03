Escándalo y gritos: el estallido de furia de Carmen Barbieri con Alicia Barbasola

Un estallido de furia. Así se podría describir la reacción que Carmen Barbieri tuvo con Alicia Barbasola, una de las principales vedettes de su espectáculo, "La gran revista de Mar del Plata", luego de que la rubia tuviera que ser excluida de la función de ayer a raíz de su tardía llegada a La Feliz.

El derrotero de Barbasola comenzó bien pasado el mediodía, cuando estuvo como invitada en Intrusos. Terminado el programa, la vedette debía partir rápidamente rumbo a Mar del Plata, donde la aguardaban a las 20 para hacer un repaso de la obra, según informó Marina Calabró. Sin embargo, Alicia llegó un poco más tarde: a las 22:15. Y a esa altura, ya tenía reemplazante.

Por ese motivo, apenas llegó al teatro y supo de la novedad, fue en busca de explicaciones e intentó dialogar con Carmen, directora artística de la obra, quien descargó un verdadero arsenal dialéctico, de acuerdo con un audio revelado hoy por Jorge Rial.

"Andá a sentarte a ver la función. Y ahora no tengo tiempo, me estoy desnudando, me estoy vistiendo para hacer la función. Y yo después charlo con vos tranquila. Llegaste tarde, amor, estás reemplazada", disparó Carmen en un pasaje del audio, cargada de bronca. ¿Qué será, ahora, del futuro de Barbasola?

Embed