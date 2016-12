Érica García le respondió a Fernanda Iglesias: "No me burlé de Carolina Aguirre"

El texto "Colombia" que firmó Carolina Aguirre en Diario La Nación en donde cuenta episodios de violencia que vivió con su ex pareja generó un gran revuelo en los medios.





Esta mañana, Fernanda Iglesias , quien también denunció hace unos meses por violencia a su actual pareja Pablo Nieto, se refirió al tema y castigó fuerte a la rockera Érica García por algunos comentarios que hizo del tema en las redes sociales.





"¿Qué te pensas Érica García? ¿Que sos mejor que todas las demás porque nunca fuiste golpeada? ¿Estás diciendo que la culpa es de la víctima porque fue golpeada? Quiero vomitar sobre las palabras de Érica García. Se burló ayer todo el día de Carolina Aguirre", lanzó con furia la periodista en "Nosotros a la mañana".





Primiciasya.com se comunicó con Érica quien aclaró que no se burló del caso de la guionista con sus mensajes en las redes sociales: "No me burlé para nada. no se a qué se refiere. Estoy ocupada, si estuviera con tiempo tal vez me pondría a contestarle".



Y agregó: "De verdad no me genera interés el tema. Yo no salgo con tipos que me pegan, no es mi onda. No me burlé, si Aguirre está mal hay que ayudarla".