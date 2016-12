Entre consejos y confesiones, Lali Espósito y Ángela Torres se amigaron en ShowMatch

Lali Espósito regresó este viernes como un huracán al jurado de ShowMatch en reemplazo de Pampita y contó que tuvo una reunión con Ángela Torres.

"Ella se acercó a mi camarín, muy amorosamente. Fue un año raro, no pudimos hablar ni venos para hablar. Angelita se acercó y estuvo buenísimo. De mi parte no entendía a veces, a la distancia y no pudiendo hablar, no entendía el enojo que veía o ciertas cuestiones", arrancó a contar la morocha.

"Ella me aclaro que no era así. Sé lo sensible que es. Cómo se defiende de las cosas y uno ve actitudes que ella no quiere mostrar. Seguramente fue para que no te ponga cero, ¿no?", tiró para cortar un poco la seriedad del tema.

Mientras las chicas limaban asperezas cara a cara, algunos miembros del jurado le echaban leña a un fuego que ya parece extinguido y le preguntaban a Angelita si se había enemistado con Lali a raíz del romance que la cantante tuvo con Mariano Martínez, cosa que fue negada rotundamente por la participante.

Más tarde, a la hora de calificarla, Lali se tomó la libertad de tirarle un buen consejo a su colega artista.

