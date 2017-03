Enojada, Inés Estévez confirmó su separación de Javier Malosetti

En los últimos días, comenzó a circular un rumor muy fuerte que indicaba que Inés Estévez y Javier Malosetti estaban separados.

El miércoles por la tarde, Infama dio a conocer esa versión y la actriz reaccionó en las redes al enterarse que estaban hablando de ella.

"Esta gente llega tarde a hacer pogo incendiario al dope", expresó en su cuenta de Twitter mientras en el ciclo de América hacían referencia a una reciente ruptura.

Indignada, Estévez aclaró su situación sentimental en dicha red social y apuntó contra Infama: "No sé cómo se llama este programa. No veo tv. No tengo tiempo sino hijas y trabajo. Estamos separados. Fue en enero. Sí, nos adoramos. Sí, seguimos trabajando juntos. Todo lo demás es infamia efectista".

Luego, la actriz retuiteó un mensaje que subió el 15 febrero de 2017 en el cual blanqueaba su distanciamiento. "Orgullo por lo vivido, lo entregado y recibido. Absolutely no regrets. The end", decía la publicación de aquella fecha junto a una foto de ellos abrazados.

Por último recalcó que, pese a la ruptura, continúan trabajando juntos. "Estamos grabando un disco juntos. Va a ser una bomba", indicó.

