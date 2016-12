¿En qué quedó la amenaza de acción legal de Andrea Taboada a Fernanda Iglesias?

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Esta semana Fernanda Iglesias salió al aire en "Los Ángeles de la mañana" y se volvió a cruzar al aire con Andrea Taboada , con quien vivió un escándalo hace unos meses cuando, supuestamente, la golpeó al aire.





"Si ella no acepta mis disculpas y me hace un escándalo, no me parece seguir debatiendo. Preferiría que no me diga nada", expresó Iglesias.





"¿Qué le voy a decir? Que vaya a terapia. Nunca fuimos amigas", respondió Taboada, muy disconforme con el relato de su excompañera.





Y completó furiosa: "Que se busque un abogado, me hartó, me cansé. Se terminó. Andá a hacerte masajes. Dejá de hablar de mí, ocupate de tus hijos, ocupate por laburar, andá a casarte con Pablo y dejame en paz. Basta, no hables más de mí".