En Intratables debatieron sobre Fidel y un cubano abandonó el programa en vivo

Anoche, en Intratables, el ciudadano cubano Abel Nápoles, abandonó el piso del envío en pleno debate sobre el dictador Fidel Castro: "Yo me retiro porque si ustedes que son los argentinos saben más de Cuba... Es una falta de respeto hablar de Cuba de esa manera cuando ninguno ha vivido en Cuba. Yo me retiro, no vale la pena", dijo mientras se sacaba el micrófono.

"Está pasando lo que pasó con casi todos los presidentes y líderes que, de alguna manera, han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina. Arman un aparato donde desmoralizan y desprestigian a esos presidentes y dirigentes y salimos nosotros -como dicen los argentinos- los 'pelotudos' a dar la cara. Tienen que aprender a hacer periodismo de verdad", dijo, antes de marcharse.

Anteriormente a su retirada, Nápoles defendió el régimen cubano: "Si hubiera sido una dictadura real como se plantea en casi todos los medios ¿por qué no se cayó?", preguntó.

Luego, dijo que " me consta que en épocas como el primero de mayo y los carnavales se desarma el país; ¿supuestamente ésa no sería la fecha ideal para tumbar o derrocar a la famosa dictadura?".

