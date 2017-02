Emocionante versión de "We are the Champions" cantada a capella por Freddie Mercury

No es novedad para nadie que Freddie Mercury, el fallecido ex vocalista de Queen, fue una de las grandes voces del Rock n' Roll. Su gran talento ha traído inolvidables canciones que quedarán para siempre en la historia. Incluso muchos de sus temas ya se han transformado casi en himnos de la música popular como Bohemian Rhapsody, We will rock you o Under Pressure. Dentro de esa categoría de todas maneras habría que incluir We are the Champions, balada que ya se ha convertido en un himno de las victorias deportivas.

Y esta versión creada por fanáticos de Queen seguramente te sorprenderá. Editaron 4 videos de conciertos de Mercury, incluyendo una sesión de grabación muy desconocida y sincronizaron las voces aisladamente para crear una hermosa versión a capella de We are the Champions.

Simplemente disfrutá:

