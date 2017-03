Emma Watson: "No sé qué tiene que ver el feminismo con mis tetas"

Hartley-Brewer escribió en su cuenta de Twitter: "Emma Watson: 'Feminismo, feminismo... diferencias salariales de género... Por qué, oh por qué no me toman en serio... feminismo... oh, ¡aquí están mis pechos!", escribió la periodista con una imagen de la fotografía en cuestión.

Watson ha respondido en entrevista con la BBC: "El feminismo va de dar opciones a las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras. Trata sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis pechos con esto... Es muy confuso... La gente dice que no puedo ser feminista y tener pechos".

"La sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo en ese rodaje pero también fue increíblemente artística. Me involucré creativamente y me comprometí con Tim y estaba muy emocionada por lo interesantes y bonitas que serían las fotografías", señaló Emma.

Embed Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST