Jimena Monteverde lanzó un fuerte mensaje en las redes sociales al enterarse del final de su ciclo "Cocina sobre ruedas" por AméricaTV. lanzó un fuerte mensaje en las redes sociales al enterarse del final de su ciclo "por

Embed Siitodo un gran equipo de trabajo se quedo sin laburo!!! Nos quedan 2 programas y ya https://t.co/7YF4YWdaHl — jimena monteverde (@jimenacocinaok) 10 de mayo de 2017

Elba Rodríguez, participante del envío, para que exprese sus sensaciones sobre esta noticia. Muchos indicaron que Maru Botana, flamante conductora de "Cocinando para vos", pidió que saquen el programa del aire. Este medio se comunicó con, participante del envío, para que exprese sus sensaciones sobre esta noticia. Muchos





Elba dijo: "Desde que empezaron los rumores que venia Maru, me mantuve al margen porque siempre actúo de esa manera. No quise meterme de lleno, la idea era dar lo mejor. Después fue una realidad, llegó a América y nosotros no continuamos".

"Está por fuera de lo que podamos hacer. Desconozco las verdaderas razones. Por algo nos dejaron afuera, nadie va a tener ganas de que dejemos de trabajar. Hubo intenciones".

La cocinera amplió: "A Maru Botana no la conozco, no puedo hablar mal o bien de ella. No vale la pena hablar de alguien que no conozco. Jimena y todos estamos tristes, era una apuesta importante. Las últimas grabaciones nos sentíamos muy bien y cómodos. De repente saber que llega a su fin, nos tocó a fondo".





Para completar, afirmó: "Acompaño a todo el equipo, estamos agradecidos con el canal y la productora, pero estamos mal. Como se cierra esa puerta, se abrirá otra".