El video de Jimena Barón que revolucionó Instagram a puro baile y sensualidad

Jimena Barón está más activa que nunca en las redes sociales y esta vez, la actriz volvió llamar la atención con un provocativo video que compartió en su cuenta de Instagram.

La ex de Daniel Osvaldo generó un gran revuelo al compartir un video en la que aparece bailando con una vestimenta muy sexy.

"Estamos casi listos para el show del sábado en el @enjoyconrad . Yo tan FELIZ con mi body de @chicshowroom que ensayo así #puntadeleste #show #musica #happiness"





Recordemos que Jimena Barón también preocupó a todos sus seguidores esta semana al subir una foto que levantó sospechas sobre su estado de salud.

"Tener que venir a la guardia 4 veces en 12 días. ¡Un exorcista!", escribió la actriz mostrando la foto de la guardia de una clínica en la que se atiende.

Cabe destacar que a principios de este año, Jimena también tuvo un episodio médico en el que debió quedar "en observación" debido a una infección urinaria.

En aquel momento, la ex de Daniel Osvaldo escribió: "El cuerpo da señales cuando ya no puede más y cuando su dueña no las quiere interpretar. A descansar unos días".

"Tener que venir a la guardia 4 veces en 12 días. Si envidias mi buena suerte dale like #exorcistaal13013"