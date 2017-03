El verdadero motivo del distanciamiento entre las hermanas Nara y su padre

Luego de cortar con Cari Nara, Andrés Nara comenzó a reflexionar sobre la relación con sus hijas y este jueves, en Desayuno Americano, el hombre reconoció que le gustaría reconciliarse con Wanda y Zaira.

"Hay ciertas cosas que se van acomodando con el tiempo. Me gustaría tener un buen diálogo, olvidarnos de ciertas situaciones que no les gustaron a ellas, como por ejemplo lo de Cari, y que no me gustaron a mí".

"Ellas pensaron que yo engañé a su madre con Cari, cosa que no es así", explicó Andrés. Y cuando le preguntaron si su ex mujer, Nora Colosimo, había tenido que ver con la mala onda que hoy sus hijas sienten por él, Nara no se guardó nada:

"En un principio sí. Cuando me fui de mi casa, ella me dijo: 'Te voy a hacer la vida imposible para que te odien tus hijas'. Y le salió bastante bien... Con el tiempo nos distanciamos".

Luego, le tiró flores a las chicas: "Wanda es un personaje realmente muy pintoresco. Cuando yo hablo de la humildad de Wanda, digo que lo más lindo que ella tiene es su simpatía y su sencillez. Y veo que está mezclando y mostrando todo un lujo... Le gusta, sí, pero en el fondo no le interesa tanto. Cuando compraron las cosas excéntricas con Maxi, las compraban con Maxi. Veo que está perdiendo un montón de cosas que eran su fuerte".

"Zaira Es más sensible en otros aspectos, pero también se subió al mismo. Entonces quedamos con ciertas asperezas, que yo las entiendo. Ella me dijo que no hable tanto en los medios: 'No es lo tuyo, seguí con los coches. Y tiene razón. Pero en un punto yo lo hacía por Cari, para ver si podía surgir y llegar a algo".

¿Reconciliación? "Puede ser... Lo que necesiten de mí, sigo estando para ellas, sigo teniendo el mismo sentimiento de siempre. En algún momento nos vamos a poner en contacto, vamos a charlar y dejar a un lado las asperezas".

