El tierno mensaje de Jimena Barón por el cumple de su hijo Morrison

Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, cumple tres años este jueves 9 de marzo, y en las redes sociales la actriz decidió celebrarlo con una foto muy tierna acompañada por un extenso y conmovedor mensaje.





"Exhausta de haber parido, de un segundo a otro me cambió la vida. Hace 3 años conocí el verdadero amor, más profundo y puro que pueda existir. Conocí al sol de mi vida, la luz de mi alma y mis ganas de vivir feliz y agradecida para siempre. Motor de mi corazón y alegría de mis días. Bueno, inteligente, con un humor exquisito, gracioso, lindo, cariñoso. No existe nada en el mundo que sea más maravilloso que vos. Sos el mejor compañero que me podía tocar. Haces mi vida hermosa, intensa, llena de colores y risas. Feliz cumpleaños hijo. Te amo con todo mí ser. Gracias", escribió Jimena.