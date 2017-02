Moria Casán habló en el ciclo radial "Sin Canas en la Lengua" de Alejandra Canosa sobre su presente en teatro con la obra "Luz de Cenicienta" y opinó sobre el denominado "tetazo".





La diva ortomolecular se mostró a favor de la libertad de las mujeres a poder expresarse.





"El tetazo no es mostrar dos tetas, es ir contra los prejuicios", sostuvo y preguntó por qué los hombres no

pueden ir a exhibir.





"Esto no es una postura feminista. Me gustan los hombres más que nada en el planeta pero no critiquen a la mujer por el tetazo y porque a determinada edad no se puede mostrar", expuso Moria.





Y agregó que hay un cliché de prejuicios con el cuerpo y el sexo que hace que se retroceda en la cabeza.