El temporal en Mar del Plata destrozó la marquesina de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani está viviendo una muy buena temporada en Mar del Plata, con una gran respuesta del público que la hizo encabezar la recaudación teatral de la ciudad en la primera semana de temporada estival.

Sin embargo, este domingo el fuerte temporal de lluvia y viento destrozó la marquesina de su obra "Liberate" ubicada en el frente del teatro América -Luro y Corrientes-.

El rostro en primer plano de Lizy fue sacado entero por el vendaval y la comediante hizo mención en las redes sociales sobre el tema.

Embed Necesito una imprenta que convierta la primer foto en la segunda. #chaumarquesina pic.twitter.com/LYz0Qd8iEk — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 5 de febrero de 2017





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz señaló: "Yo estoy en la casa encerrada y no saldré hasta que no pare. Fue solo la marquesina nada más y en el teatro está todo bien me dijo mi productor. Otras marquesinas no voló, solo la mía".