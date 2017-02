El temor de Tamara Alves por el regreso de Toranzo a Venezuela: "Serán días de mucha tensión"

Hace poco más de un año, el 10 de febrero de 2016, Huracán vivió un durísimo momento en Venezuela cuando, después de perder ante Caracas 2-1 por la Copa Libertadores, el micro que trasladaba al plantel perdió el control y volcó en la autopista rumbo a La Guaira.

El accidente dejó a algunos futbolistas con heridas leves y a tres integrantes que debieron ser hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente: Patricio Toranzo, Diego Mendoza y el profe Pablo Santella.

Después de lo ocurrido en Venezuela, a Huracán le costó levantarse. La AFA postergó algunos de sus encuentros y, muy de a poco, en conjunto de Parque Patricios logró volver al ritmo habitual y hasta clasificarse a la Copa Sudamericana 2017.

Justamente en el sorteo del certamen latinoamericano, el destino volvió a llevar al Globo al país donde sus jugadores vivieron aquella situación traumática. Por el Grupo 8, Huracán visitará a Deportivo Anzoátegui en Puerto La Cruz.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la modelo y esposa de Patricio Toranzo, Tamara Alves, expresó su preocupación que le generó la noticia: "La verdad es que me tiene bastante preocupada el viaje, con un poco de angustia por tener que recordar lo que se vivió hace un año atrás. Estoy sorprendida de tantos lugares para viajar les toque una vez más Venezuela. Lo quiero pensar como una revancha para que las cosas salgan bien y de que Pato con el equipo vuelvan con un triunfo. Si tengo que pensar en lo que pasó el año pasado, a esta altura estaba pasando por uno de los perores días de mi vida", señaló.

"No te puedo negar que me da temor y obviamente serán días de mucha tensión porque son 8 días en Venezuela, ellos van a viajar el sábado y estarán hasta el otro fin de semana allá, y estará la preocupación durante toda la semana. Pero tengo que seguir para adelante pensando en positivo por mi hija y por todas mis cosas", indicó.

"Estaré llamándolo todo el tiempo para ver cómo está y todo eso. Para Pato la situación es más que difícil pero no me queda otra que apoyarlo en este momento y darle mucha fuerza. Hay que ver el lado bueno de todo esto, es la única que nos queda. Pato es una persona muy reservada y seguramente hay cosas que no me dice para no preocuparme. Pero todo estará bien seguramente", finalizó Tamara.

Embed Cenita en un día especial !! te amo vida !! @patotoranzo Una publicación compartida de Tamara Alves (@tamaraalvesok) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 6:46 PST