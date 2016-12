El sugerente mensaje de Laura Fernández tras los tuits de Cande Tinelli y Mimi

En la gala del viernes por la noche de ShowMatch, antes de dar su devolución, Ángel De Brito le consultó a Mimi, la novia del Tirri, qué opinaba sobre la pareja de Fede Bal y Laurita Fernández.

"Yo pensaba que se comían", polemizó la dominicana y la bailarina se defendió: "Prefiero ignorar a las personas con las que no comparto la forma de pensar".

En las redes, Candelaria Tinelli continuó con la polémica al escribir: "Genia, ídola, crack Mimi, sacándole la cabeza a los togas".

Y la hija de Marcelo no se quedó callada ante las críticas y se defendió: "Cable pelado con agua a las fans de Laurita que flashean cualquier gilada. Ni vi el programa, y si lo hubiese visto, Mimi es mi prioridad".

Lo cierto es que con la polémica instalada, Laurita no se quedó callada. "¡¡Buen día!! Solo decirles que me enorgullece que los que me siguen lo hagan porque les gusta mi laburo. Con eso soy feliz", expresó, haciendo oídos sordos a las críticas.

Embed Buen día!!! Solo decirles que me enorgullece que los que me siguen lo hagan porque les gusta mi laburo. Con eso soy Feliz — Laura Fernández (@laufer4) 11 de diciembre de 2016