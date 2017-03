El Puma Goity, enfurecido de verdad: "Es el mejor negocio del mundo el narcotráfico..."

El Puma Goity (56) protagoniza un éxito en la calle Corrientes. Junto a Eugenia Tobal (41) encabeza Casados sin hijos (somos childfree) en el Paseo La Plaza, sin embargo, la prensa no lo busca demasiado, cosa por la cual se encuentra muy ofuscado. En diálogo con Clarín, el actor explotó como nunca antes y disparó para todos lados.

"Los programas de espectáculos me gustan, lo que no me gusta es el chusmerío", arranca el actor la charla con Clarín, a poco de arrancar con su funció y muy enfurecido por el tráfico veh´picular que debió soportar para poder llegar al teatro. "Estamos todos re locos, no se puede más. Es una cosa que tenés que hacerte una capa y aprender a convivir con este caos, que es psicótico, este es un país psicótico", se descarga. Y sigue: "Si permitimos que esto pase es porque nos gusta. Es un país en el que te demorás un segundo en un semáforo y te insultan de arriba a abajo, pero tres personas cortan la calle y nadie dice nada. Es una decadencia cada vez más pronunciada y salvaje".

Pero su enojo no sólo tiene que ver con las complicaciones para trasladarse por la ciudad. También con el periodismo. "Está difícil. Y también tiene que ver con la decadencia absoluta. Lo ves en los noticieros. Hablemos de los noticieros de horario central. Hablan de los romances, de cosas de la hija de Caniggia. ¿De qué me están hablando? Dedicarle un bloque a que cambió de novio la hija de Caniggia... ¡Nosotros tenemos una chica que trabaja en prensa y para conseguir una nota tiene que romperse el culo! No sos noticia. Eso es un asco... ¡Un asco!", sostiene.

"Tenemos programas donde nos muestran el 'lado b', como si uno no viera la pobreza o la gente cómo se coge en la calle. ¿Por qué no hacés un programa con un tipo que va colgado en el tren, que vive en San Miguel y va a laburar a la Capital y no roba? ¿No es nota eso? O un informe con el tipo que nace en una villa y sin embargo se rompe el culo para laburar. Te muestran las villas y parece que en toda la villa hay narcotráfico... ¡El 90% de la gente de la villa labura! Se las arregla, busca, pelea. El 10% son unos hijos de pu... ¡Eso me tiene harto de los medios! Todo es la mierda, la mierda, la mierda...", grita.

El actor está indignado. Y su descargo se acrecienta a medida que avanza la charla. Para él, hoy "el narcotraficante está feliz" porque "la mejor propaganda que tiene la tiene en la televisión". "En cualquier programa te enseñan dónde la venden y cómo se consume. ¡Es una cosa de locos! Yo si soy narcotraficante estaría así (se recuesta sobre la silla). Es el mejor negocio del mundo el narcotráfico, no pagás impuestos y te hacen propaganda los idiotas de la televisión todo el tiempo", sigue.

"Te hacen programas de investigación, donde te muestran dónde está el paco, dónde lo venden y... ¡quién te lo vende! ¡Ni Coca Cola tiene esa propaganda! No jodamos.... Pero vas y decís 'Yo tengo una obra en el Paseo La Plaza, con el Puma Goity, 35 años de trayectoria, y Eugenia Tobal'; y te dicen: 'Vamos a ver qué onda'. ¡Váyanse a la concha de su madre!". (Clarín)