El primer cumpleaños de Reina Reech como abuela: "Toribio es una celebración de la vida"

fue el primer natalicio de la directora y productora como abuela. El domingo 19 de febrero, Reina Reech celebró sus 59 años acompañada del amor de su familia y amigos. Esta celebración tuvo un condimento muy especial:





Toribio, hijo de el 12 de agosto del año pasado, a través de un método de inseminación artificial. , hijo de Juana Repetto , llegó a este mundo, a través de un método de inseminación artificial.





PrimiciasYa tuvo la oportunidad de hablar con Reina a horas del festejo y declaró: "El cumpleaños estuvo buenísimo. Lo arrancamos el sábado a la noche, cenando con Bautista, su novia, Juana y Toro, en un restaurant en Villa la Ñata que da al Río. Fue una invitación de Juanita".

Así con mis amores empezamos a festejar mi cumple Una publicación compartida de Reina Reech (@reynareechok) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 7:49 PST

"Después nos fuimos a casa y la seguimos con ellos, me dieron el regalito. Bauti me regaló un vestido que compró en Brasil y Juana me hizo una pintura con los piecitos y las manos de Torito. El domingo al mediodía vinieron unas amigas, mi prima, los chicos y Bauti hizo asadito. Riquísimo, es muy buen asador", comentó la actriz, extasiada de felicidad por la presencia estelar de su nieto.

Así de felices ❤ Una publicación compartida de Reina Reech (@reynareechok) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 10:33 PST

El domingo a la tarde, la fiesta continuó: "Una de mis amigas me trajo la torta de cumple, a la tarde tomamos mate y a la noche tranquila en casa, agotada de tanto festejar".





¿Qué sensaciones tiene de compartir su primer cumpleaños con el hijo de Juanita? "Como abuela feliz de haber comenzado mi cumple en un lugar divino al aire libre con Toribio. Es una bendición, una fiesta, un festejo, una celebración de la vida, es divino. Fue algo muy especial".