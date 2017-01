El post "falso" que Selena Gomez publicó en Instagram y que no todos notaron

No todo son escándalos amorosos para Selena Gomez. Desde que regresó al spotlight, la cantante se ha mantenido de lleno no solo en cuestiones amorosas, sino también en su trabajo. Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que dejó ver que tenía nueva música en puerta... pero hubo trampa de por medio.

En el clip, Selena aparece cantando una canción inédita, e incluso al pie de su post reconoce el talento de los autores: "Estoy tan feliz por ustedes -una de mis canciones favoritas que han escrito-". Sin embargo, no es lo que aparenta, pues si prestas atención lo suficiente, notarás que en realidad la cantante solo está moviendo sus labios. En ningún momento canta en realidad.

Embed When the people who changed your life create magic @imjmichaels @tranterjustin I'm so happy for you guys -one of my favorite songs they have ever written Un vídeo publicado por Selena Gomez (@selenagomez) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 7:47 PST

What? La voz que se escucha de fondo se trata de ni más ni menos que la amiga de Selena, Julia Michaels, quien canta su más reciente sencillo titulado "Issues". Y ya que la voz de Julia y Selena son bastante similares, la intérprete de "The Heart Wants What It Wants" aprovechó para hacerle publicidad al tema de su amiga.

Embed We got #issues @imjmichaels @selenagomez (I love these two so much I could scream) Un vídeo publicado por justin tranter (@tranterjustin) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 8:10 PST

Luego de que la ex de Justin Bieber publicara el video, sus fans lograron entusiasmarse sobremanera, pero cuando notaron el "truco" que hubo detrás del post comenzaron a expresar su sorpresa, ya que Selena nunca había hecho algo parecido.

