El Polaco se sacó por un comentario de Fernanda Iglesias: "La voy a querellar"

"Me levanté y tenía una catarata de mensajes y no entiendo nada. Lo que quiero decir es que en mi vida le levanté la mano a una mujer. En mi vida. De chico sufrí mucho por ese tema porque mi papá tenía ese problema con mi mamá. ¡En mi vida!", aclaró el Pola.

"Y esta señora, Fernanda Iglesias , te lo juro por mi corazón, porque no puedo creer lo que está haciendo, me va a conocer. Ya estoy hablando conBurlando. Nunca contesto nada, nunca digo, pero me hizo calentar y obvio que la voy a querellar. ¡Ya!", lanzó muy enojado.