El Polaco le envió una carta documento al Dipy: "Trolaco, mándame más que..."

Luego de un exitoso año en el Bailando el Polaco es uno de los personajes del verano y como tal, no tardaron en llegar las polémicas. El Dipy lo acusó de querer bajarlo de certamen conducido por Marcelo Tinelli y de participar de fiestas "con excesos".





"En la semana me llamaron cinco personas para decirme que el Polaco está haciendo fuerza con gente muy de arriba de Ideas para que yo no entre, todavía no entiende por qué, ahora me llamó otra mina y me dice lo mismo, son seis personas", decía el Dipy hace unos días en Intrusos.

Además, aseguró que su colega también lo bajó de varios shows en Carlos Paz: "Yo tenía que tocar en un boliche muy importante y a éste muchacho se le ocurre que no iba a tocar otro día que el día que yo iba a tocar, me levantan las dos fechas. Me la callo, pero te metes con la comida de mis hijos... no quiso que toque yo pero a una de esas él tampoco fue".





Y ahora, el novio de Silvina Luna le envió una carta documento a su colega, en la que, entre otras cosas, le exige una "indemnización por daños y perjuicios".





El Dipy, lejos de bajar el perfil de la pelea, publicó una foto de la carta en las redes sociales y la acompañó con un picante mensaje.





"Carta documento que mandó el Trolaco. Te pido un favor: mándame más que me quede sin servilletas para el aceite de los milanesas. Gracias Mostro", arrojó en Twitter.