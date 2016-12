El Polaco habló de su ex, Valeria Aquino: "Estoy un poco dolido"

El Polaco es el protagonista de un nuevo escándalo. La periodista Fernanda Iglesias contó que tiene pruebas de que el popular cantante de cumbia fue violento con Valeria Aquino, su ex pareja y madre de su hija Alma.

La panelista relató que desde hace más de un año tiene fotos de la joven golpeada que se las pasó una persona del entorno de ella. Un tiempo después, Iglesias infirió que ellos se estaban reconciliando, porque subían fotos juntos en las redes sociales. Lo llamó al participante del Bailando para preguntarle y él se lo desmintió.

Más allá de esto, Fernanda publicó la noticia de la reconciliación y el músico se enojó mucho con ella. "El Polaco me mandó mensajes tremendos agrediéndome y me bloqueó", aseguró.

Lo cierto es que el cantante habló del tema con Desayuno Americano (América TV) y señaló: "Uno se siente dolido y con bronca por todo lo que se dice. Primero y principal porque soy el papá de dos nenas y esto les afecta a ellas. No se puede andar por el mundo hablando cosas que se le ocurre, estoy hablando de la señora Fernanda Iglesias. Es una falta de respeto todo lo que dice y no voy a dejar pasar esto, todo está en manos de mi abogado. Hay límites en las acusaciones que se me hacen".

"Con respecto a la mamá de mis hijas tengo toda la mejor. Son reglas del juego. Estoy un poco dolido y prefiero no hablar de ella. Estoy separado hace dos años y medios y nos llevábamos re bien. Yo nunca voy hablar con quién estuve y son cosas de mujeres", sentenció.