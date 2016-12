El peor momento de Zulma Lobato: le diagnosticaron VIH

Zulma Lobato contó el delicado momento de salud que pasa en declaraciones a revista Paparazzi, . Hace 6 meses le diagnosticaron VIH y sufre de depresión.





"Hace seis meses que me diagnosticaron VIH y tengo depresión. Me está ayudando la terapia que estoy haciendo los lunes y jueves porque ahora tengo psicólogo y médico psiquiatra. Estoy con depresión pero no es que estoy tan mal", contó la mediática.





"El médico me dijo que hay casos que se pueden curar en dos años y dejar la medicación por completo o tomarla toda la vida, pero de esto no te morís. Hace seis meses que estoy haciendo el tratamiento. En el Hospital Muñiz me dan las drogas, en el Belgrano me ve el infectólogo y voy a otro lugar, que es privado, a una clínica mental", agregó.







Y contó cómo se dio cuenta de su enfermedad: "Estaba muy decaída y había adelgazado como 30 kilos, estaba muy, muy delgada. Le pedí que me hiciera un análisis de VIH y la mala noticia fue que me llamó y me dijo que soy portadora del virus".