El padre de Rocío Marengo se volvió a ausentar a un estudio de ADN

El padre de Rocío Marengo tenía fecha para realizarse un estudio de ADN por la paternidad que le reclama una mujer pero volvió a ausentarse a la prueba.





"Teníamos el turno para sacarnos sangre pero él no se presentó, mi abogada me dice que tenemos que esperar, que hay que cerrar esta etapa para poder comenzar con la demanda. Para él está más que claro que soy la hija pero no hay ningún papel. Lo que se va a hacer también es pedirle a los hijos que se realicen la extracción", indicó Patricia.





"Yo creo que estamos muy cerca de saber la verdad, él dice que para que vamos a hacer esto si yo soy tu papá, por el mes de septiembre nos encontramos, hablamos un poco pero no quise decirle nada con respecto a este tema. Cuando voy a Buratovich no lo encuentro. No sé que me corresponde, lo único que busco es mi identidad", agregó la mujer.







Y sostuvo que no busca rédito económico: "Me crié laburando, tengo mi familia, mi trabajo, lo demás no me interesa, hoy no pienso en la parte económica. Creo que cada cual tiene lo suyo, no les voy a sacar nada que no sea mío. Ellos deben tener miedo de que les pida algo. El dinero no me interesa, que a Rocío le quede claro, mi identidad es más importante".





"Esta etapa se da por finalizada, ahora los abogados piden el cierre, que no se cite mas a la persona y directamente se les solicitará la extracción a los hijos", apuntó, por lo que Rocío también podría ser citada a extraerse sangre.







FUENTE: BAHÍA ESPECTÁCULOS.