El Otro Yo defendió de las acusaciones de acoso a Cristian Aldana

Luego de que se diera a conocer la detención del cantante de El Otro Yo, Cristian Aldana, la banda del actual prisionero se expresó a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook.

En el mismo pidieron a sus seguidores que "no se angustien" y se refugien "en la música". Además aseguran que el líder es "inocente" y que todo este asunto es una estrategia para "censurar" su música.

A continuación, el comunicado de El Otro Yo:

"Queridos amig@s seguidor@s de El otro yo: queremos contarles que Cristian se encuentra declarando en tribunales, este es un procedimiento de rutina para la Justicia, no para nosotros que no estamos acostumbrados a esto; pero mantengamos la calma. Desde un primer momento Cris se puso a disposición de la Justicia por voluntad propia y en total armonía cumplió con todos los requisitos pedidos por la fiscalía. ¡Él es inocente! y esperamos la pronta resolución del juez (si esto va a juicio o no).

Agradecemos infinitamente el apoyo de todos ustedes y sabemos que esta noticia genera preocupación pero confiamos en que sea el principio del fin de la cruel difamación recibida en las redes sociales y los medios de comunicación, buscando nada menos que la censura a nuestra música (el cuarto poder está bramando y manejando la opinión pública más que nunca).

Les mandamos un abrazo gigante con el alma a todos los otroyoian@s que están pensando en nosotros y les agradecemos profundamente la buena onda de siempre, y pedimos que en lo que sea que tengan fe, pidan que la verdad salga a la luz y nos dejen en paz ¡No se angustien! Refúgiense en la música. Casi 29 años de amor y música independiente no fueron en van. ¡Nosotros seguimos de pie con la conciencia tranquila, en la vibración del amor y pedimos paz en el mundo!

Mucho amor a los corazones, mucho amor para todos, los mantendremos al tanto de las novedades y estén atentos a un pronto regalo de navidad".