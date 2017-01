El motivo de la pelea entre Barbie Vélez y Cande Ruggeri

Los primeros días del año encontraron a Candela Ruggeri y Barbie Vélez ostentando su belleza y amistad en las playas de Punta del Este. Sin embargo, está última característica hoy parece haber ingresado en el terreno de la incertidumbre: las chicas, hace poco amigas inseparables, hoy están distanciadas. Al respecto, Lizardo Ponce, el mejor amigo de ambas, dio una pista de cuál habría sido el motivo de la pelea: "La convivencia se complicó".

Si bien algunas versiones sostenían inicialmente que el propio Ponce había sido el causante del distanciamiento a raíz del presunto interés de Barbie por él, el periodista no se hizo eco de los rumores. "Fuimos a pasar nuestras vacaciones a Punta del Este. Y la verdad es que se complicó la convivencia como se complica en cualquier grupo de amigos. Creo que no hubo ninguna pelea grave ni nada. Fueron todas peleas tontas", aseguró.

"No éramos tres, éramos varios. Porque tanto Barbie como Cande fue con una amiga cada una. Éramos cinco personas que no siempre queríamos hacer lo mismo. Entonces, eso era lo que pasaba: no coincidir en una actividad o en un horario", agregó Lizardo.

Si bien el periodista negó que la relación sea irreconciliable, dejó en claro que la amistad, al menos hoy, no es la misma, a tal punto que Barbie borró una foto de Instagram en la que ellos tres aparecían juntos.

"Capaz que en el momento de dejar seguirla (a Cande), se enojó y borró la foto. Lo que puedo deducir es eso. Si no, no sé por qué la habrá borrado. ¿Si me dio los motivos? No. Y tampoco le di tanta trascendencia", aseguró, al tiempo que pidió tener en cuenta los momentos difíciles que ambas atravesaron en el último momento: Candela, por el reciente fallecimiento de Santiago Vázquez, quien fuera su novio durante siete años; y Barbie, por la mediática pelea con Federico Bal.

Embed No importa lo que pase, siempre estás al lado mío y por eso te amo amigo ❤ Una foto publicada por Candela Ruggeri (@caleruggeri) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 2:16 PST

Embed De las decepciones.. se aprende ❤ — Barbie Velez ♡ (@barvelez) 3 de enero de 2017