Nazarena Vélez dio un móvil el martes en " Los Ángeles de la mañana " que generó polémica ya que en un momento la cruzaron con Laurita Fernández , aunque no hubo ida y vuelta.





"El tiempo le da la razón a todo lo que contó Barbie en ese momento. Yo firmé un pacto con Bernardo Beccar Varela y no me parece romperlo, mucho menos para hablar de esta criatura", manifestó Nazarena.





"Si se siente incómoda, me tengo que poner en la postura de madre. Tengo que verla como lo que es, es una chica de 20 y pico de años. No sé si salen o no salen, pero me importa un pito", tiró luego.





Lo cierto es que por la noche y después de ver el paso de Nazarena por varios programas, Federico Bal se volcó a Twitter para dejar un picante mensaje.





"Para todos los que hoy desfilaron por la tv, dejo un tweet viejo mío, q no pierde vigencia, besis" (sic), expresó el ex de Barbie.