viernes, 02 de diciembre de 2016
Juan Minujín

"El marginal" arrasó en los Premios Tato 2016

La ficción protagonizada por Juan Minujín se llevó las doce ternas donde competía. La lista completa de ganadores.

El marginal arrasó en los Premios Tato 2016
PROGRAMA PERIODISTICO-CABLE:
LOS LEUCO – TN
A DOS VOCES – TN
ECONOMÍA POLÍTICA – C5N
EL JUEGO LIMPIO – TN

PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE:
NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS
ESTUDIO FÚTBOL – TYC SPORTS
TN DEPORTIVO (DOM)- TN

PROGRAMA DE INTERES GENERAL-CABLE:
PURA QUÍMICA – ESPN
EN EL CAMINO – TN
LA VIOLA – TN

CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE:
MARIA O`DONNELL – 50 MINUTOS- CANAL 26
LAURA OLIVA – HACETE DE OLIVA – CANAL DE LA CIUDAD
ALINA MOINE – MUNDO LEO / ESPECIAL 60 MINUTOS / AGENDA FOX SPORTS – DEPORTV/FOX SPORTS
DALIA GUTMANN – TIPOS DE MINAS – CANAL DE LA CIUDAD

CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE:
NELSON CASTRO- TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN
ADRIÁN PAENZA – ALTERADOS X PI – CANAL ENCUENTRO
GERMAN PAOLOSKI – ASOMBROSAMENTE / NET, NUNCA ES TARDE – NATIONAL GEOGRAPHIC/FOX SPORTS
VICTOR HUGO MORALES – FUTBOL COMPACTO / EL DIARIO – DEPORTV/C5N
DIEGO LEUCO – TN CENTRAL / LOS LEUCO – TN/TN

PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE:
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN -EL TRECE
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TELEFE – TELEFE

CORTINA MUSICAL:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE
EDUCANDO A NINA – TELEFE – PALITO ORTEGA / LALO FRANSEN / MONA GIMENEZ
LA LEONA – TELEFE – MISS BOLIVIA
SHOWMATCH – EL TRECE-CANDELARIA TINELLI / BENJAMIN AMADEO / ESTANISLAO FOLLIN / AXEL PIERETTI

DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN:
ALEJANDRO RIPOLL – SHOWMATCH – EL TRECE
FERNANDO ROLON – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
LUIS BARROS – PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
EUGENIO GORKIN – SUSANA GIMENEZ – TELEFE

EDICIÓN EN NO FICCIÓN:
BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTIN RODRIGUEZ / FACUNDO CHISARIEL
DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARTIN ANAPIOS / JORGE MIREMONT / PABLO GAVIOLI
PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CARLOS CHRISTENSEN / FELIX VILLAVERDE / DANIEL GORDO DIAZ
RESTO DEL MUNDO – EL TRECE – GABRIEL BOS
SHOWMATCH – EL TRECE – FERNANDO RIVOLDINI / GUILLERMO PRADA / LEONARDO BONAVENTURA

ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN:
GUSTAVO POMES – SHOWMATCH – EL TRECE
ALCIRA MENDOZA – COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA
PAOLA GIAI / NICOLAS BAGNATI – DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
MARTIN SEIJAS – ESCAPE PERFECTO – TELEFE
SILVINA GIUSTOZZI – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
MARTIN SEIJAS – SUSANA GIMENEZ – TELEFE
ALEJO PETRUCCI – TELENOCHE – EL TRECE

DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN:
VALERIA PALMIERI – SHOWMATCH – EL TRECE
PAOLA GIAI – DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
CHRISTIAN GHIELMETTI – PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
SUSANA GIMENEZ – TELEFE

VESTUARIO EN NO FICCIÓN:
SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – HECTOR VIDAL RIVAS
EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE-MERCEDES GARAY / PAOLA BLANCO / GISELA SABINO
SUSANA GIMENEZ – TELEFE – CAROLINA DOMENEGUETTI / GABRIELA LEDESMA
FLORENCIA ETCHEVES – TN 13 a 16 – TN

PROGRAMA INFANTIL:
LOS CREADORES – TELEFE
PANÁM Y CIRCO – EL TRECE
PIÑÓN EN FAMILIA – EL TRECE

PANELISTA:
MALENA GUINZBURG – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
TITÍ FERNÁNDEZ – BENDITA – CANAL 9
FACUNDO PASTOR – DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
ADRIÁN PALLARES -INTRUSOS/DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
YANINA LATORRE – PONELE LA FIRMA / LOS ANGELES DE LA MAÑANA – AMERICA/EL TRECE

DIRECCIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / ALEJANDRO CIANCIO
EDUCANDO A NINA – TELEFE – MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / PABLO AMBROSINI
LA LEONA – TELEFE – JUAN CARLOS LUNA / OMAR AIELLO / PABLO AMBROSINI
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – DANIEL BARONE

GUIÓN ORIGINAL DE FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIÁN CAETANO / GUILLERMO SALMERON
EDUCANDO A NINA-TELEFE – ERNESTO KOROVSKY /SILVINA FREDJKES / ALEJANDRO QUESADA
PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TBS – PEDRO SABORIDO / DIEGO CAPUSOTTO
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JAVIER DAULTE

DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – JULIA FREID
EDUCANDO A NINA – TELEFE – JULIA FREID
LA LEONA – TELEFE – BRENDA KREINER /ANNA CARNOVALE / LUCIA ACUÑA
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JUAN MARIO ROUST

VESTUARIO EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – ANDREA DUARTE
EDUCANDO A NINA – TELEFE – AMELIE CORAL / VANDA VARELA
LA LEONA – TELEFE – GEORGINA DUARTE / ANABELA MOSCA
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – MARIA TERESA NUÑEZ

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN:
SERGIO DOTTA – EL MARGINAL – TV PUBLICA
SERGIO DOTTA / ALBERTO ECHENIQUE / OMAR MAGGI- EDUCANDO A NINA – TELEFE
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – MAX RUGGIERI / MATIAS MESA
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – GUILLERMO ZAPPINO

EDICIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN
EDUCANDO A NINA – TELEFE – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICCIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / JONATHAN SMEKE
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – NATACHA VALERGA / FRANCISCO FREIXA
LA LEONA –TELEFE-HERNAN LUNA / ALEJANDRO PIS SANCHEZ / ADRIAN PARDO
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ALEJANDRO ALEM

ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN:
EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID
EDUCANDO A NINA- TELEFE-JULIA FREID
LA LEONA-TELEFE- SILVANA GUIOSTOZZI/ROBERTO DOMINGUEZ
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO- EL TRECE- MARIANA SOURROUILLE

TALENT SHOW:
DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
CANTA SI PUEDES – EL TRECE
EL GRAN BARTENDER – TELEFE

PROGRAMA DE COCINA:
COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA
MORFI, TODOS A LA MESA/MORFI CAFÉ – TELEFE
QUÉ MAÑANA – CANAL 9

REALITY/DOCUREALITY:
PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE
COMBATE – CANAL 9
HOLA Y ADIÓS – TELEFE

PROGRAMA CULTURAL:
RESTO DEL MUNDO – EL TRECE
CIENTÍFICOS INDUSTRIA ARGENTINA – TV PÚBLICA
LOS SIETE LOCOS – TV PÚBLICA

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO:
PASAPALABRA- EL TRECE
ESCAPE PERFECTO-TELEFE
LOS 8 ESCALONES – EL TRECE

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS:
BENDITA – CANAL 9
INTRUSOS – AMERICA
LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – EL TRECE

PROGRAMA DE HUMOR:
PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT
EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
NOTICAMPI – TELEFE

PROGRAMA MUSICAL:
LA PEÑA DE MORFI – TELEFE
ARGENTINA FESTEJA – TV PUBLICA
EN ESTEREO – CANAL 9

ACTOR DE REPARTO:
NICOLÁS FURTADO – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
DIEGO RAMOS – EDUCANDO A NINA – TELEFE
ALBERTO AJAKA – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
FABIÁN VENA – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
HUGO ARANA – ULTIMATUM – TV PÍBLICA

ACTRÍZ DE REPARTO:
JORGELINA ARUZZI – EDUCANDO A NINA – TELEFE
VERÓNICA LLINÁS – EDUCANDO A NINA – TELEFE
GLORIA CARRÁ – LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
VIOLETA URTIZBEREA – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
DOLORES FONZI – SEGÚN ROXI – TV PÚBLICA

CONDUCCIÓN NOTICIERO:
CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI – TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
GUILLERMO ANDINO/MÓNICA GUTIERREZ – AMÉRICA NOTICIAS 2da EDICIÓN – AMÉRICA
DÉBORA PEREZ VOLPIN/MARCELO BONELLI – ARRIBA ARGENTINOS – EL TRECE
MARIO MASSACCESI – SÍNTESIS-EL TRECE
SANTO BIASATTI/MARIA LAURA SANTILLÁN -TELENOCHE – EL TRECE

PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE:
PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
ANIMALES SUELTOS – AMERICA
INTRATABLES – AMERICA

NOTICIERO:
TELENOCHE – EL TRECE
DIARIO DE MEDIANOCHE – TELEFE
TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE

LABOR PERIODÍSTICA:
REYNALDO SIETECASE – TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20)
LUIS NOVARESIO – DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
JONATAN VIALE – INTRATABLES – AMÉRICA
NICOLÁS WIÑAZKI – TELENOCHE – EL TRECE

LABOR CÓMICA:
DIEGO CAPUSOTTO – PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT
MARTÍN "CAMPI" CAMPILONGO – NOTICAMPI – TELEFE
SEBASTIÁN WAINRAICH – EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
ANTONIO GASALLA – SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE

CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE:
MARIANA FABBIANI – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
MIRTHA LEGRAND – ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
PAMELA DAVID – GRAN HERMANO ARGENTINA / EL DEBATE – LA REVANCHA / DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA-AMERICA-AMERICA
CARINA ZAMPINI – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
SUSANA GIMÉNEZ-TELEFE- SUSANA GIMÁNEZ

CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE:
IVÁN DE PINEDA – RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE
ALEJANDRO FANTINO – ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
BETO CASELLA – BENDITA – CANAL 9
GUIDO KACZKA – HACELO FELIZ / LOS 8 ESCALONES / A TODO O NADA (LA MEJOR ELECCION / ESPECIAL PERROS) – EL TRECE
LEO MONTERO – MEJOR DE NOCHE – CANAL 9
MARCELO TINELLI – SHOWMATCH – EL TRECE

CONDUCCIÓN PERIODISTICA:
SANTIAGO DEL MORO – INTRATABLES-AMÉRICA
ALEJANDRO FANTINO – ANIMALES SUELTOS-AMÉRICA
LUIS NOVARESIO – DEBO DECIR-AMÉRICA
JORGE LANATA – PERIODISMO PARA TODOS-EL TRECE

MAGAZINE:
EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMERICA
TOMATE LA TARDE – TV PUBLICA

INTERÉS GENERAL:
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
EL BUSCADOR EN RED – TV PÚBLICA

ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA:
MARTINA GUSMÁN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
SOLEDAD VILLAMIL – LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
NANCY DUPLAÁ – LA LEONA – TELEFE
JULIETA CARDINALI – LOS RICOS NO PIDEN PERMISOS – EL TRECE

ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA:
GRISELDA SICILIANI – EDUCANDO A NINA-TELEFE
JULIETA ZYLBERBERG – PSICONAUTAS/LOCO X VOS – TBS/TELEFE
FLORENCIA BERTOTTI – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
JULIETA DÍAZ – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE

ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA:
JUAN MINUJÍN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
DANIEL ARÁOZ – LA ULTIMA HORA – TV PÚBLICA
NORMAN BRISKI – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
LUCIANO CÁCERES – LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE

ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA:
ADRIÁN SUAR – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
ROBERTO CARNAGHI – BOY SCAUT – UN3
ESTEBAN LAMOTHE – EDUCANDO A NINA TELEFE
JUAN MINUJÍN – LOCO X VOS – TELEFE
GABRIEL "PUMA" GOITY – PSICONAUTAS – TBS

BIG SHOW:
SHOWMATCH – EL TRECE
MARLEY PRESENTA – TELEFE
SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE

PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
SEGÚN ROXI – TV PUBLICA

PROGRAMA FICCIÓN DIARIA:
EDUCANDO A NINA – TELEFE
LA LEONA – TELEFE
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE
Juan Minujín

Dejanos tu comentario

Últimas Noticias