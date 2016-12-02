"El marginal" arrasó en los Premios Tato 2016

PROGRAMA PERIODISTICO-CABLE:
LOS LEUCO – TN
A DOS VOCES – TN
ECONOMÍA POLÍTICA – C5N
EL JUEGO LIMPIO – TN
PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE:
NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS
ESTUDIO FÚTBOL – TYC SPORTS
TN DEPORTIVO (DOM)- TN
PROGRAMA DE INTERES GENERAL-CABLE:
PURA QUÍMICA – ESPN
EN EL CAMINO – TN
LA VIOLA – TN
CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE:
MARIA O`DONNELL – 50 MINUTOS- CANAL 26
LAURA OLIVA – HACETE DE OLIVA – CANAL DE LA CIUDAD
ALINA MOINE – MUNDO LEO / ESPECIAL 60 MINUTOS / AGENDA FOX SPORTS – DEPORTV/FOX SPORTS
DALIA GUTMANN – TIPOS DE MINAS – CANAL DE LA CIUDAD
CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE:
NELSON CASTRO- TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN
ADRIÁN PAENZA – ALTERADOS X PI – CANAL ENCUENTRO
GERMAN PAOLOSKI – ASOMBROSAMENTE / NET, NUNCA ES TARDE – NATIONAL GEOGRAPHIC/FOX SPORTS
VICTOR HUGO MORALES – FUTBOL COMPACTO / EL DIARIO – DEPORTV/C5N
DIEGO LEUCO – TN CENTRAL / LOS LEUCO – TN/TN
PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE:
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN -EL TRECE
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TELEFE – TELEFE
CORTINA MUSICAL:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE
EDUCANDO A NINA – TELEFE – PALITO ORTEGA / LALO FRANSEN / MONA GIMENEZ
LA LEONA – TELEFE – MISS BOLIVIA
SHOWMATCH – EL TRECE-CANDELARIA TINELLI / BENJAMIN AMADEO / ESTANISLAO FOLLIN / AXEL PIERETTI
DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN:
ALEJANDRO RIPOLL – SHOWMATCH – EL TRECE
FERNANDO ROLON – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
LUIS BARROS – PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
EUGENIO GORKIN – SUSANA GIMENEZ – TELEFE
EDICIÓN EN NO FICCIÓN:
BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTIN RODRIGUEZ / FACUNDO CHISARIEL
DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARTIN ANAPIOS / JORGE MIREMONT / PABLO GAVIOLI
PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CARLOS CHRISTENSEN / FELIX VILLAVERDE / DANIEL GORDO DIAZ
RESTO DEL MUNDO – EL TRECE – GABRIEL BOS
SHOWMATCH – EL TRECE – FERNANDO RIVOLDINI / GUILLERMO PRADA / LEONARDO BONAVENTURA
ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN:
GUSTAVO POMES – SHOWMATCH – EL TRECE
ALCIRA MENDOZA – COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA
PAOLA GIAI / NICOLAS BAGNATI – DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
MARTIN SEIJAS – ESCAPE PERFECTO – TELEFE
SILVINA GIUSTOZZI – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
MARTIN SEIJAS – SUSANA GIMENEZ – TELEFE
ALEJO PETRUCCI – TELENOCHE – EL TRECE
DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN:
VALERIA PALMIERI – SHOWMATCH – EL TRECE
PAOLA GIAI – DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
CHRISTIAN GHIELMETTI – PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
SUSANA GIMENEZ – TELEFE
VESTUARIO EN NO FICCIÓN:
SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – HECTOR VIDAL RIVAS
EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE-MERCEDES GARAY / PAOLA BLANCO / GISELA SABINO
SUSANA GIMENEZ – TELEFE – CAROLINA DOMENEGUETTI / GABRIELA LEDESMA
FLORENCIA ETCHEVES – TN 13 a 16 – TN
PROGRAMA INFANTIL:
LOS CREADORES – TELEFE
PANÁM Y CIRCO – EL TRECE
PIÑÓN EN FAMILIA – EL TRECE
PANELISTA:
MALENA GUINZBURG – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
TITÍ FERNÁNDEZ – BENDITA – CANAL 9
FACUNDO PASTOR – DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
ADRIÁN PALLARES -INTRUSOS/DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
YANINA LATORRE – PONELE LA FIRMA / LOS ANGELES DE LA MAÑANA – AMERICA/EL TRECE
DIRECCIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / ALEJANDRO CIANCIO
EDUCANDO A NINA – TELEFE – MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / PABLO AMBROSINI
LA LEONA – TELEFE – JUAN CARLOS LUNA / OMAR AIELLO / PABLO AMBROSINI
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – DANIEL BARONE
GUIÓN ORIGINAL DE FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIÁN CAETANO / GUILLERMO SALMERON
EDUCANDO A NINA-TELEFE – ERNESTO KOROVSKY /SILVINA FREDJKES / ALEJANDRO QUESADA
PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TBS – PEDRO SABORIDO / DIEGO CAPUSOTTO
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JAVIER DAULTE
DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – JULIA FREID
EDUCANDO A NINA – TELEFE – JULIA FREID
LA LEONA – TELEFE – BRENDA KREINER /ANNA CARNOVALE / LUCIA ACUÑA
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JUAN MARIO ROUST
VESTUARIO EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – ANDREA DUARTE
EDUCANDO A NINA – TELEFE – AMELIE CORAL / VANDA VARELA
LA LEONA – TELEFE – GEORGINA DUARTE / ANABELA MOSCA
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – MARIA TERESA NUÑEZ
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN:
SERGIO DOTTA – EL MARGINAL – TV PUBLICA
SERGIO DOTTA / ALBERTO ECHENIQUE / OMAR MAGGI- EDUCANDO A NINA – TELEFE
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – MAX RUGGIERI / MATIAS MESA
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – GUILLERMO ZAPPINO
EDICIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN
EDUCANDO A NINA – TELEFE – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICCIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / JONATHAN SMEKE
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – NATACHA VALERGA / FRANCISCO FREIXA
LA LEONA –TELEFE-HERNAN LUNA / ALEJANDRO PIS SANCHEZ / ADRIAN PARDO
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ALEJANDRO ALEM
ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN:
EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID
EDUCANDO A NINA- TELEFE-JULIA FREID
LA LEONA-TELEFE- SILVANA GUIOSTOZZI/ROBERTO DOMINGUEZ
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO- EL TRECE- MARIANA SOURROUILLE
TALENT SHOW:
DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
CANTA SI PUEDES – EL TRECE
EL GRAN BARTENDER – TELEFE
PROGRAMA DE COCINA:
COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA
MORFI, TODOS A LA MESA/MORFI CAFÉ – TELEFE
QUÉ MAÑANA – CANAL 9
REALITY/DOCUREALITY:
PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE
COMBATE – CANAL 9
HOLA Y ADIÓS – TELEFE
PROGRAMA CULTURAL:
RESTO DEL MUNDO – EL TRECE
CIENTÍFICOS INDUSTRIA ARGENTINA – TV PÚBLICA
LOS SIETE LOCOS – TV PÚBLICA
PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO:
PASAPALABRA- EL TRECE
ESCAPE PERFECTO-TELEFE
LOS 8 ESCALONES – EL TRECE
PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS:
BENDITA – CANAL 9
INTRUSOS – AMERICA
LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – EL TRECE
PROGRAMA DE HUMOR:
PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT
EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
NOTICAMPI – TELEFE
PROGRAMA MUSICAL:
LA PEÑA DE MORFI – TELEFE
ARGENTINA FESTEJA – TV PUBLICA
EN ESTEREO – CANAL 9
ACTOR DE REPARTO:
NICOLÁS FURTADO – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
DIEGO RAMOS – EDUCANDO A NINA – TELEFE
ALBERTO AJAKA – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
FABIÁN VENA – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
HUGO ARANA – ULTIMATUM – TV PÍBLICA
ACTRÍZ DE REPARTO:
JORGELINA ARUZZI – EDUCANDO A NINA – TELEFE
VERÓNICA LLINÁS – EDUCANDO A NINA – TELEFE
GLORIA CARRÁ – LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
VIOLETA URTIZBEREA – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
DOLORES FONZI – SEGÚN ROXI – TV PÚBLICA
CONDUCCIÓN NOTICIERO:
CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI – TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
GUILLERMO ANDINO/MÓNICA GUTIERREZ – AMÉRICA NOTICIAS 2da EDICIÓN – AMÉRICA
DÉBORA PEREZ VOLPIN/MARCELO BONELLI – ARRIBA ARGENTINOS – EL TRECE
MARIO MASSACCESI – SÍNTESIS-EL TRECE
SANTO BIASATTI/MARIA LAURA SANTILLÁN -TELENOCHE – EL TRECE
PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE:
PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
ANIMALES SUELTOS – AMERICA
INTRATABLES – AMERICA
NOTICIERO:
TELENOCHE – EL TRECE
DIARIO DE MEDIANOCHE – TELEFE
TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
LABOR PERIODÍSTICA:
REYNALDO SIETECASE – TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20)
LUIS NOVARESIO – DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
JONATAN VIALE – INTRATABLES – AMÉRICA
NICOLÁS WIÑAZKI – TELENOCHE – EL TRECE
LABOR CÓMICA:
DIEGO CAPUSOTTO – PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT
MARTÍN "CAMPI" CAMPILONGO – NOTICAMPI – TELEFE
SEBASTIÁN WAINRAICH – EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
ANTONIO GASALLA – SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE
CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE:
MARIANA FABBIANI – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
MIRTHA LEGRAND – ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
PAMELA DAVID – GRAN HERMANO ARGENTINA / EL DEBATE – LA REVANCHA / DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA-AMERICA-AMERICA
CARINA ZAMPINI – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
SUSANA GIMÉNEZ-TELEFE- SUSANA GIMÁNEZ
CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE:
IVÁN DE PINEDA – RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE
ALEJANDRO FANTINO – ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
BETO CASELLA – BENDITA – CANAL 9
GUIDO KACZKA – HACELO FELIZ / LOS 8 ESCALONES / A TODO O NADA (LA MEJOR ELECCION / ESPECIAL PERROS) – EL TRECE
LEO MONTERO – MEJOR DE NOCHE – CANAL 9
MARCELO TINELLI – SHOWMATCH – EL TRECE
CONDUCCIÓN PERIODISTICA:
SANTIAGO DEL MORO – INTRATABLES-AMÉRICA
ALEJANDRO FANTINO – ANIMALES SUELTOS-AMÉRICA
LUIS NOVARESIO – DEBO DECIR-AMÉRICA
JORGE LANATA – PERIODISMO PARA TODOS-EL TRECE
MAGAZINE:
EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMERICA
TOMATE LA TARDE – TV PUBLICA
INTERÉS GENERAL:
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
EL BUSCADOR EN RED – TV PÚBLICA
ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA:
MARTINA GUSMÁN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
SOLEDAD VILLAMIL – LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
NANCY DUPLAÁ – LA LEONA – TELEFE
JULIETA CARDINALI – LOS RICOS NO PIDEN PERMISOS – EL TRECE
ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA:
GRISELDA SICILIANI – EDUCANDO A NINA-TELEFE
JULIETA ZYLBERBERG – PSICONAUTAS/LOCO X VOS – TBS/TELEFE
FLORENCIA BERTOTTI – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
JULIETA DÍAZ – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA:
DANIEL ARÁOZ – LA ULTIMA HORA – TV PÚBLICA
NORMAN BRISKI – LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA
LUCIANO CÁCERES – LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE
ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA:
ADRIÁN SUAR – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
ROBERTO CARNAGHI – BOY SCAUT – UN3
ESTEBAN LAMOTHE – EDUCANDO A NINA TELEFE
JUAN MINUJÍN – LOCO X VOS – TELEFE
GABRIEL "PUMA" GOITY – PSICONAUTAS – TBS
BIG SHOW:
SHOWMATCH – EL TRECE
MARLEY PRESENTA – TELEFE
SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE
PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA
LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
SEGÚN ROXI – TV PUBLICA
PROGRAMA FICCIÓN DIARIA:
EDUCANDO A NINA – TELEFE
LA LEONA – TELEFE
LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE
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