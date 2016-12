El importante motivo que hizo cambiar de decisión a Susana para hacer televisión en 2017

"La verdad es que todos los años digo que no voy a volver y al final vuelvo, ¿viste? Es que me convencen... Pero te juro que éste va a ser mi último año en la televisión. No tengo más ganas de pelear", decía Susana Giménez cuando arrancaba la temporada este año por la pantalla de Telefe.

Pero en los últimos días, tras la llegada de los nuevos directivos al canal de las pelotitas, la diva estaría a punto de cambiar su decisión.

Sucede que el nuevo director de Telefe por parte de Viacom, Pierluigi Gazzolo, quiere contar con Su el año que viene. "Soy su fan número 1", expresó junto a un ramo de flores que le envió y que ella misma agradeció al aire anoche en su programa.

Según informó La Pavada de Crónica, se sabe que el activo más preciado para los nuevos dueños es retener a Giménez, que no iba a hacer televisión en 2017, y con quien ya hubo charlas, primero informales, por la intención de tenerla en pantalla los domingos, no sólo en virtud del rating que la consagró ganadora de 2016, sino como imagen del canal. Todo es cuestión de ponerse de acuerdo en cuestión de números, como siempre.