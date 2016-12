El futbolista que quiere conquistar a Luciana Salazar

No es novedad que la belleza de Luciana Salazar cautive a más de un soñador que desea conquistar el corazón de la rubia. Lo cierto es que por el momento, Luli continúa muy feliz y en pareja con Martín Redrado. Pero quien no arriesga no gana, dice el dicho.

Trascendió este jueves que el jugador de la Selección Paulo Dybala habría estado intentando entrar bajo el radar de la modelo a través de insistentes mensajes al teléfono privado de la actriz, quien por el momento, no le pasa pelota al futbolista.

Luciana, por su parte, continúa muy enamorada del ex Presidente del Banco Central, como bien podemos observar en los mensajes que la mujer suele compartir en las redes sociales.

Así que por el momento, el galán deberá conformarse con los llamados furtivos... eso sí: hasta que la Salazar se canse o que la noticia trascienda, como está sucediendo en este preciso instante.

¡A seguir remando, Paulito!, que como dice Silvio Rodríguez en la eterna "Oleo de una mujer sin sombrero": Los amores cobardes no llegan a amores,ni a historias, se quedan allí".