El feroz cruce de Triaca y Brancatelli: "Esto requiere decir la verdad, cosa que ustedes no hacían"

La marcha e incidentes registrados en la multitudinaria marcha de la CGT de hoy se convirtieron en el primer tema de debate en este #MartesIntratable. Al respecto, buscando conocer cuál fue la conclusión que sacó el Gobierno tras el acto, el programa convocó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien volvió a señalar que la movilización estuvo "teñida de intereses políticos" y luego protagonizó un áspero cruce con Diego Brancatelli.

Luego de una larga introducción, el periodista planteó si existe la posibilidad de "cambiar el rumbo" porque "con lo que están haciendo no hay resultados a la vista"

Ante eso, Triaca decidió apuntar al pasado reciente, específicamente al último gobierno, para responder. "Nosotros tenemos claro que la Argentina necesita decir la verdad. Y decir la verdad es algo novedoso porque durante tantos años el gobierno que usted apoyaba nos mentía", expresó

"El laburante estaba mejor", buscó interceder Branca, a lo que Triaca expresó: "La verdad es que creo que cuando a alguien le mienten, no sé si está mejor. Cuando alguien no te dice la verdad, para mí es una falta grave. Me parece que ese es un problema que la sociedad empezó a reflejar y que empezó a pedir un cambio".

Sin que Brancatelli lo interrumpiera, el ministro siguió con su discurso. Y fue allí cuando se produjo el cruce más picante:

Triaca - Este entendimiento requiere de diálogo, de ponerse en lugar del otro...

Brancatelli - De medidas, de medidas a favor del laburante...

Triaca - Este entendimiento requiere de decir la verdad, cosa que ustedes no hacían. Ustedes nunca convocaron al diálogo porque se encerraban en cuatro paredes y todo lo que decía una persona lo sostenían como si fuese verdad. Y me parece que ahí está la dificultad.

Brancatelli - O sea que no van a cambiar de rumbo... Van a seguir con este rumbo...

Triaca - Vamos a cambiar lo que haga falta cambiar en relación a resolver los problemas de la gente. Y ese es un desafío que tenemos.

Brancatelli - Pobre la gente.

Embed