El fastidio de Pedro Alfonso con los Premios Carlos: "Alguna vez, un mimo estaría bueno"

Aunque desde un primer momento intentó disimularlo y aún hoy insiste en negar su enojo, el fastidio de Pedro Alfonso al ver cómo el "Carlos de la Gente" quedaba en manos del Oficial Gordillo fue indisimulable. Sobre todo cuando el balance de la noche marcó que la obra que protagoniza, "Abracadabra", apenas había obtenido un premio sobre 12 nominaciones. Y si alguien tenía alguna duda sobre su reacción, el actor dejó una frase más que sugestiva en un mano a mano con Intrusos desde Villa Carlos Paz. "Un mimo, alguna vez, estaría bueno", admitió.

"Yo no me enojé, uno siempre espera premios y ganar. Y me divertí mucho en la fiesta. La verdad es que estaba todo el tiempo haciendo chistes. Teníamos 12 nominaciones y ganamos una. Nos salvó Flor Vigna. Pero el resultado de los Carlos, más allá de que pueda opinar, no es algo que discuta", afirmó Pedro.

En esa frase de Peter, de todos modos, algo sí quedó en evidencia: el haber ganado apenas una estatuilla tampoco le resultó del todo digerible. Y lo dejó claro.

"Si tenés 12 nominaciones y ganas una sola siendo la comedia más vista de Carlos Paz... Me cuesta decir que es injusto", señaló inicialmente, para luego intentar encontrar los motivos de esta situación.

"Puede ser que sea una subestimación. Como que tenemos todo regalado. Nosotros trabajamos mucho. Siempre estamos acá y somos pocos los que siempre, por ejemplo, estamos sentados en los premios Carlos. Somos poquitos los que estamos todos los años. Un mimo, alguna vez, estaría bueno", expresó.