El ex de Carolina Aguirre rompió el silencio: "Mi vida está destrozada"

Mariano Feuer , ex novio de Carolina Aguirre , rompió el silencio a través de las redes sociales y se defendió de las acusaciones de su ex pareja.





"Si pongo candado es para que no den RT descontextualizando. Estoy aterrado. No tengo fakes ni bots ni nada. No salgo de casa. Paren POR FAVOR", expresó Feuer.





Y aseveró: "Mi vida está destrozada. No hay ni una denuncia legal. Perdí mi trabajo, mi agencia, amigos y conocidos. POR FAVOR PIENSEN SI NO FUE ASÍ"





"Les pido POR FAVOR que dejen de decir esas cosas horribles. No hice nada de lo que dicen. Mi abogado me pidió q no conteste pero no doy más", arremetió.





Sus mensajes pidiendo clemencia.