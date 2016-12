El enojo de Menem por la internación de Carlitos Nair en un psiquiátrico

Tras la condena, meses atrás, de tres años de prisión en suspenso por robarle a una amiga de su hermana, Carlos Nair Menem recayó en una serie de complicaciones de su salud física y mental que "ponen en peligro su propia vida", según contó este jueves "Zulemita" Menem en diálogo con C5N.

"Es un momento duro y complicado", comenzó por detallar la hija del senador riojano. "Carlos perdió el podeer para decidir bajo su voluntad, lo bueno es que se mostró dispuesto a internarse", explicó.

Y agregó: "Al menos él está en un momento en que está pidiendo ayuda. Pero no es sano consumir la cantidad de medicamentos que está tomando".

"Está bueno revisar su estado psíquico, físico... En el estado en que está, si deja de tomar una medicación podría hacer cualquier cosa", dijo Zulemita al mostrar preocupada. "Me preocupa que vuelva a la cárcel, pero esto ya no depende él. Todos los estamos apoyando".

Zulemita aclaró que "Carlos no está internado, pero está listo para hacerlo. Es que es peligroso para sí mismo y para terceros según los médicos. Hace unos días tuvo alucionaciones".

Además la hija de Zulema Yoma y Carlos Saúl fue contundente a la hora de hablar de la salud de su hermano y reconoció la interna familiar que se desató tras su internación.

"Él ya no puede decidir por su voluntad. Está pidiendo ayuda. La verdad, está bajo una batería de medicamentos. A veces tiene alucinaciones. Pone en peligro a la vida de cualquier persona. Yo digo que si no entraba a la cárcel, terminaba muerto. Explico esto por el ambiente en el que andaba y por las drogas. Andaba con gente muy mala. Carlos estuvo en dos clínicas de adicciones de las que se escapó. Para mí todo esto pasa por las adicciones, más que lo psicológico", afirmó.

En cuanto al contacto que Nair tiene con su padre y el enojo de este último, ella explicó: "Papá habla por teléfono con Carlos. Yo me hago cargo también para cuidarlo a mi padre. Él se enoja porque no entiende lo que sucede. Yo no quiero que lo vea así cómo está, también tengo el deber de proteger a mis padres".