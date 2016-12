El enojo del Indio Solari con la revista Rolling Stone: "El daño ya está hecho"

La versión argentina de la revista de cultura rock, Rolling Stone, tiene al Indio Solari como personaje de tapa e incluye una extensa entrevista.





En la portada, el título principal es una supuesta cita del músico donde afirma "Cuando muero, mueren todos ustedes". Esto dicho luego de conocerse su estado de salud (padece mal de Parkinson).





No conforme con la elección de la frase, el Indio mantuvo una serie de correos privados con los periodistas buscando explicaciones y pidiendo las grabaciones de la charla para corroborar que lo citado fue dicho por él.





El Indio le escribió al editor de la revista, Juan Ortelli: "Quisiera saber en qué contexto debo leer los extractos de tapa. De haber dicho eso como ustedes lo publican, comprenderás que me tengo que internar en un psiquiátrico. De confirmarme vos esto te pido me envíes una copia de la grabación. Si no, no lo podré creer".