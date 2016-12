El emotivo mensaje de apoyo que sus compañeros de Pasión le regalaron a Franco Torchia

Protagonista indirecto de que #StopBullying se convirtiera en los últimos días en tendencia mundial en Twitter, Franco Torchia recibió el apoyo de sus compañeros de Pasión de Sábado tras una semana muy particular, en la que su nombre recorrió los medios como víctima de la discriminación.





Luego de que culminara una nueva edición del Casting de Pasión, Marcela Baños tomó el micrófono y le dedicó un sentido mensaje a quien suele ser el "Juez" del concurso y que pasó recientemente por Intrusos para contar detalles de la disputa legal que mantiene con el abogado Marcelo Open por agravios, discriminación y amenazas.





"Estuvimos todos al tanto de lo que pasó esta semana. Desde el lugar que tenemos quienes hacemos la conducción, te acompañamos y te queremos. Lo que estuviste sufriendo todos estos años es terrible y no tiene que suceder nunca más", señaló Marcela.





"Tanto vos como el resto de la gente que pasa por esto, no debe sufrir ningún tipo de acoso o maltrato. Lo digo por vos y también porque esta semana, hablando del maltrato y el abuso, salió una ley muy importante. Y creo que no tiene que ver solamente con las carreras de galgos: esta vez no ganó la corrupción sino la Justicia. Se le dijo 'no' al abuso, 'no' al maltrato. Es un pequeño paso, pero de a poquito las cosas se van logrando", completó la conductora.





Del otro lado, Franco agradeció el gesto de sus compañeros y respondió, emocionado: "Quiero volver a reproducir lo que dije antes. Se llamaba Lohana Berkins, falleció este año y dijo estar convencida de que el motor del cambio es el amor. Y el amor que nos negaron, a quienes nos ha sido negado el amor, es ese mismo amor negado el impulso para cambiar el mundo. Venceremos. Los quiero".