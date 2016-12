El emocionante momento que vivió Carolina Aguirre en la calle

Carolina Aguirre se sacó una pesada mochila de encima al animarse a contar la violencia que sufrió en su anterior relación con Mariano Feuer





En las últimas hora quien también relató el calvario que vivió con, aparentemente la misma persona, fue Malena Guinzburg





Lo cierto es que la guionista contó en las redes sociales cómo reaccionó una mujer con la que se cruzó en la calle después de su valiente confesión.





"El jueves una chica me gritó en la calle ¡Carolina! y vino, me abrazó, se puso a llorar y me dijo gracias. Se fue y nunca supe quien era", contó Aguirre.





Y agregó: "La cantidad de mujeres que se me acercaron estos días a decirme que por fin le contaron a sus amigas o parejas que alguna vez les pegaron".